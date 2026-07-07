07/07/2026 14:10

【黃金交易】渣打溫拓思: 積極參與黃金市場，冀未來更好把握機會

《經濟通通訊社7日專訊》渣打集團(02888)行政總裁溫拓思在出席「香港固定收益及貨幣峰會暨債券通論壇」時表示，黃金是一個全球性市場，渣打亦積極參與，希望未來可更好地把握機會，更好地服務客戶。



他表示，數字貨幣融入其生態系統的過程，在某種程度上是自然發生的，因為消費者與企業對電子商務執行的需求，將不可避免地推動向數位貨幣的轉移。



他指出，人們還是會把錢留在傳統錢包裏，但傳統錢包裏的資金需要有東西可以投資，為此建立健全的監管框架為關鍵之舉，並指儘管監管會讓事情發展變慢，但最終還是會推動發展。他續指，擁有可計算、可見於市場、監管者和參與者的區塊鏈，一旦被充分運用，將大幅降低傳統金融系統被用於不當目的的可能。(bn)