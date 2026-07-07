07/07/2026 14:13

【黃金交易】工銀亞洲：完成首批「實物聯通」及「香港金」交易，全力支持香港國際黃金交易中心建設

《經濟通通訊社7日專訊》中國工商銀行（亞洲）表示，積極參與香港國際黃金交易中心建設，今日配合香港黃金中央清算及結算系統試營運及滬港黃金市場合作正式啟動，聯同港金結算公司與上海黃金交易所完成首批「實物聯通」交易。同時協助13間大型企業及金融機構完成首批首發「香港金」（Hong Kong Gold，HAU）即期及掉期交易和「香港金」(HAU)清結算。



該行表示，始終貫徹國家深化金融協作合作方針措施，主動把握香港黃金市場發展帶來的新機遇，將繼續發揮工銀集團境外財資業務旗艦平台優勢，憑藉集團遍布全球的分支網絡及境內外聯動一體化系統，有效建構全球化貴金屬產品及服務體系、擴展全球業務布局，為各類企業客戶提供更全面、高效的一站式跨境金融服務，並持續與政府及業界密切合作，共同促進本地黃金交易生態圈的多元化發展，致力塑造香港成為具備全球影響力的國際黃金交易中心。(bi)

