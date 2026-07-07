07/07/2026 14:15

【黃金交易】彭博協助推出HAU支持香港黃金中央清算新系統試營運

《經濟通通訊社7日專訊》港府今日宣布正式開展香港黃金中央清算系統試營運，及一系列配套措施以建立現代化及全鏈條的黃金交易生態圈。措施包括創設全新價格代碼HAU，以支持香港場外黃金交易及結算。



彭博宣布推出多項措施，支持香港中央清算新系統試營運及場外(OTC)黃金交易市場，包括於彭博終端推出全新香港黃金(HAU)產品。彭博同時發布專屬《HAU參考指南》(HAU Reference

Guide)，協助終端用戶了解有關機制、獲取價格資訊，以及將新價格代碼納入現有交易及投資工作流程。



彭博表示，運用其在貴金屬數據及分析領域的全球經驗，支持HAU報價機制的開發工作。該機制匯總市場參與者提供的指示性買賣報價，計算出實時綜合價格，協助用戶及時掌握香港黃金市場價格資訊。相關綜合價格透過Bloomberg Generic Pricing(BGN)計算產生，該方法為彭博獨立定價機制，廣泛應用於多個場外交易資產類別。



HAU現已整合至彭博終端機的各項工作流程，用戶可將HAU報價與相關貨幣數據一併查閱及分析。相關價格數據亦可透過彭博企業數據解決方案獲取，支援機構投資者在不同系統間一致使用有關數據。(bi)