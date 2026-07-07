07/07/2026 14:23

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▷ 華夏基金香港指南向通擴容釋放政策訊號

▷ 蔡靖稱需完善交易便利度及流動性等配套 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社7日專訊》中國人民銀行行長潘功勝在「香港固定收益及貨幣峰會暨債券通論壇」上表示，將債券通「南向通」年投資淨額提至8000億元。華夏基金（香港）副總經理兼固定收益業務負責人蔡靖表示，南向通擴容釋放了很強的政策訊號。香港債券市場正在迎來新的發展窗口。境內長期資金透過香港配置全球債券資產的空間更大了，香港作為跨境資金配置平臺的角色也會進一步增強。*南向通擴容令人振奮，市場真正做深做活還要看後續配套*蔡靖表示，南向通擴容令人振奮，但市場真正做深做活，還要看後續配套。額度提升之後，交易便利度、二級市場流動性、做市安排、回購融資、託管結算和資訊披露都要繼續完善。只有這些環節跟上，資金才會更願意長期停留，發行人和投資者也會形成更穩定的互動。他指出，未來香港推出更多人民幣計價的期貨和現貨產品，是人民幣市場生態成型的重要一步。固定收益市場需要的不只是債券現貨，還需要國債期貨、利率互換、回購、外匯和大宗商品等工具配合。制度和工具愈健全，機構投資者管理利率、匯率和流動性風險的能力就愈強，人民幣資產的可投資性也會提升。*互聯互通機制成為資產管理機構管理利率風險重要工具*華夏基金（香港）近期完成互換通下首筆公募基金利率互換交易，就是一個很好的例子。它說明互聯互通機制已經不只是資產配置渠道，也開始成為資產管理機構管理利率風險、提升組合效率的重要工具。對離岸人民幣債券投資來說，這是非常關鍵的一步。他認為，政策推進上，建議優先選擇有真實交易需求、有跨境基礎、有風險管理痛點的產品。比如國債、黃金、主要工業金屬，以及與人民幣融資和避險需求相關的品類。產品推出之後，還需要配套做市商機制、保證金安排、合格抵押品、交割倉儲標準和清晰的風險管理框架。市場參與者最關心的是能不能順暢交易，能不能有效對沖，能不能在需要時退出。*人民幣國際化已進入更務實階段，正向儲備及資產配置等延伸*蔡靖又指，人民幣國際化已經進入更務實的階段。過去更多依靠貿易結算推動，現在正在向投資、融資、定價、儲備和資產配置延伸。香港的優勢在於同時擁有離岸人民幣資金池、國際投資者基礎、成熟監管體系和豐富的金融產品平台，這些條件很難被替代。同時也要看到，人民幣國際化仍然有一些現實阻力。很多企業和機構長期習慣使用美元，內部系統、交易流程和風控模型也需要時間調整。部分人民幣產品的流動性、對沖工具和價格透明度還要繼續提升。國際投資者對匯率風險、信用風險、資金進出安排和市場深度也會保持審慎。(bi)