07/07/2026 15:20

【黃金交易】交通銀行香港成功參與香港黃金中央清算系統試運行

《經濟通通訊社7日專訊》交通銀行(03328)(滬:601328)副行長周萬阜今日出席「香港固定收益及貨幣峰會暨債券通論壇」，活動期間舉行「香港黃金中央清算系統試運行啟動儀式」，正式宣布香港黃金中央清算系統試運行啟動，標誌著香港建立國際黃金交易市場進程中的一個重要里程碑，為香港黃金市場的高質量發展注入強勁動能。



系統試運行首日，交通銀行（香港）以臨時直接參與者身份與多家中外資金融機構開展了香港黃金對人民幣、港元、美元、歐元等多貨幣對交易，並成功完成相關黃金清算，充分驗證黃金中央清算系統的可靠性和清算效率。



交通銀行（香港）作為港金結算董事會成員機構之一，在香港黃金中央清算系統的建立過程中，一直與財經事務及庫務局和其他董事會成員機構通力協作，積極參與清算規則制定、清算系 統測試等前期籌備工作，為該系統的成功試運行提供了重要支持。



交通銀行（香港）表示，未來將依託香港黃金中央清算系統的交易和清算資質，以及交通銀行總行的上海黃金交易所主板、國際板會員資質，積極開展香港黃金市場的交易和清算業務，推動本地黃金交易生態圈多元發展，並不斷推進與內地黃金市場的互聯互通，提高人民幣在黃金定價與交易中的國際影響力，為加速建立香港國際黃金交易中心持續貢獻交行力量。(bi)