07/07/2026 16:22

【黃金交易】建行亞洲：深度參與香港國際黃金交易中心建設，完成HAU首批實物入庫及多筆交易與清算

《經濟通通訊社7日專訊》港府在今天舉行的香港固定收益及貨幣峰會暨債券通論壇上正式宣布，香港黃金中央清算及結算系統正式開展試營運。中國建設銀行（亞洲）作為香港貴金屬中央結算系統有限公司（港金結算）董事會成員機構及系統直接參與者，深度參與系統的基建工作，不僅成為首批完成香港黃金(HAU)實物入庫的金融機構，更於系統啟動首日達成16筆交易與清算，成為推動此項黃金新基建落地的核心金融力量。



建行（亞洲）表示，這次全產業鏈業務的順利落地，充分彰顯該行在跨市場實物黃金營運、交割清算領域的專業水準，更有助香港構建區域黃金儲備樞紐、完善離岸黃金實物流轉機制，進一步提升本地貴金屬市場的交投活躍度，鞏固香港作為國際金融中心的地位。



該行指，已建立覆蓋黃金即期、遠期、掉期、地點互換及黃金拆借等全品類主流產品的完善交易體系，全面適配國際市場交易、跨境資金調配、風險對沖等多元業務場景，運作模式全面接軌國際標準。該行亦將致力打造亞太區貴金屬及大宗商品服務標桿，持續完善境內外黃金市場互聯互通機制，助力香港構築全球核心離岸人民幣黃金交易樞紐及實物黃金集散中心的同時，積極推動本港貴金屬市場實現穩健、高質量及國際化發展。(bi)