07/07/2026 17:15

【企業盈喜】金蝶國際(00268)料中期轉賺最多約6000萬元人民幣

《經濟通通訊社7日專訊》金蝶國際(00268)發盈喜，預計今年上半年按年虧轉盈，純利介乎約4000萬元(人民幣．下同)至約6000萬元之間，去年同期則錄虧損約9800萬元人民幣，主要得益於訂閱業務規模化效應及AI帶來的效率提升。



剔除以股份為基礎的薪酬、聯營公司投資損益、因收購產生的無形資產攤銷、股權投資公允價值變動及商譽減值、調整事項的稅務影響後，預計經調整後的公司權益持有人應佔利潤（非國際財務報告準則計量）介乎約1.05億元至約1.25億元，去年同期虧損約5100萬元。



期內收入將介乎約36.08億元人民幣至約36.39億元人民幣之間，按年增長約13%至14%，主要得益於集團深化執行「AI優先、訂閱優先、全球化」戰略，訂閱收入持續快速增長，AI原生產品實現高速增長。(rh)