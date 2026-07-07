07/07/2026 19:11

《再戰明天》新西蘭央行公布議息結果，美國公布批發庫存等數據

《經濟通通訊社7日專訊》新西蘭央行公布議息結果，及美國公布批發庫存等數據，料為周三（8日）市場焦點。



*歐洲央行管委發表講話，日本公布國際收支經常帳餘額*



各國重要經濟活動方面，周三本港時間9:00am，澳洲央行助理總裁亨特發表演講。10:00am，新西蘭央行公布利率決定。11:00am，新西蘭央行總裁布雷曼在政策會議後舉行新聞發布會。3:30pm，歐元集團主席兼希臘財長皮埃拉卡基斯、歐盟交通與旅遊事務專員Apostolos Tzitzikostas及美國駐希臘大使Kimberly Guilfoyle在經濟學人會議發表演講。晚上9:30pm，歐洲央行管委佩雷拉發表講話。



數據方面，周三7:50am（本港時間．下同），日本公布5月國際收支經常帳餘額，料由39078億日圓升至41105億日圓。10:00pm，美國公布5月批發庫存，月率升幅料由0.6%收窄至0.3%；5月批發貿易月率升幅料由2%收窄至0.8%。



此外，明日智譜(02513)、天數智芯(09903)等將有基石投資者持股解禁。(wa)