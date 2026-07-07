07/07/2026 15:46

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▷ 符合條件黃金ETF無需個別核准，即日生效

▷ 強積金基金投資黃金ETF上限維持淨資產值10%



（嚴格依據原文事實核心：核准方式改變、生效時間、投資限制，排除法例草案等未實施內容） More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社7日專訊》積金局今日更新指引，優化黃金交易所買賣基金（黃金ETF）的核准方式，由以往個別核准轉為按類別核准，即日生效，以便利更多黃金ETF加入市場成為強積金基金可投資的選項。積金局發言人表示，積金局持續審視及擴闊強積金基金可投資的資產類別，讓強積金業界有更多元化的投資工具，加強為強積金計劃成員分散投資風險和提升回報潛力。當局理解黃金ETF提供了一種低成本、高流動性及具透明度的方式投資黃金。在現行的強積金法例框架下，已有兩個經積金局個別核准的黃金ETF成為強積金基金的准許投資項目，讓強積金基金可透過黃金ETF投資黃金市場。發言人續指，經優化後，一個黃金ETF只須符合積金局訂明的準則，包括須為證監會認可及於香港交易所上市、屬於實體黃金ETF，而該黃金ETF沒有被歸類為衍生產品基金，就可成為強積金基金的准許投資項目，無須積金局作個別核准。強積金基金投資於黃金ETF不可超過該基金淨資產值10%的上限將維持，有關投資規例旨在有效控制投資風險，確保計劃成員的利益得到妥善保障。積金局亦稱，歡迎政府擬於今年第四季向立法會提交修訂強積金法例的條例草案，當中包括建議放寬強積金基金可以同時投資於積金局核准的基金組件（即核准匯集投資基金和緊貼指數集體投資計劃）及個別准許投資項目（例如黃金ETF、房地產投資信託基金等），一旦落實，將有助提升基金投資的靈活性，便利業界善用包括黃金ETF在內的准許投資資產類別，以分散風險和提高基金回報潛力。積金局續稱，將全力配合政府相關工作。(rh)