07/07/2026 15:58

【黃金交易】信銀國際通過香港黃金清算結算系統完成首筆交易

《經濟通通訊社7日專訊》中信銀行(國際)宣布，配合香港黃金清算結算系統於今日開展試營運，該行已順利通過該系統完成首筆黃金交易，成為首批深度參與香港黃金清算結算基礎設施建設的金融機構。



該行稱，將持續依託香港黃金清算結算系統核心基礎設施，擴展黃金產業鏈，持續輸出穩定、高效的黃金交易綜合金融服務。在戰略層面，中信銀行(國際)將充分發揮作為中資機構聯動香港及中國內地的優勢，深化與上海黃金交易所及內地金融機構的協同合作，配合香港特別行政區政府推動黃金產品互聯互通，提升香港黃金市場體量，助力香港加快建成國際一流黃金樞紐，為滬港兩地大宗商品市場高質量協同發展貢獻金融力量。(rh)