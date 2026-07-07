07/07/2026 15:48

【黃金交易】團結香港基金倡黃金ETF等產品納強積金可投資範圍

《經濟通通訊社7日專訊》團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監水志偉稱，對本港中央黃金清算系統正式試運並順利完成首宗交易結算表示鼓舞。



水志偉強調，推出黃金清算系統僅是第一步，下一步必須全面優化從上游實物供應、下游產品創新，到周邊專業服務的整個產業鏈，方能打造更具競爭力的交易環境，吸引全球持份者參與。



水志偉建議分別為政府可加強招商，積極吸引全球黃金交易商、檢測認證、保險、法律及託管等專業服務機構落戶香港，構建完整的產業生態圈；在審慎管理風險與保障投資者的前提下，研究將黃金ETF或相關黃金產品納入強積金的可投資範圍，為市場引入穩定且長線的本地資金；加快建設本地黃金倉庫，全面提升實貨交割與託管能力，讓黃金交易真正扎根香港。(rh)