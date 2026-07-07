07/07/2026 15:37

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▷ 債券通南向通年度投資淨額度增加，產品擴至港幣及人民幣債券

▷ 金管局研究發行離岸人民幣短期債務工具可行性 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社7日專訊》香港金管局聯同中國人民銀行、香港證監會今日宣布一系列新措施，以進一步深化香港和內地金融市場合作，支持香港固定收益和貨幣市場以及離岸人民幣市場建設，鞏固提升香港國際金融中心地位。具體措施包括：歡迎兩地金融基礎設施機構合作共建香港固定收益及貨幣電子交易平台；進一步優化擴容「債券通」（南向通）的安排，增加南向通的年度投資淨額度，將南向通債券納入回購支持範圍，把產品範圍擴展至港幣債券和人民幣債券相關產品，並輻射澳門債券市場；金管局也將進一步優化南向通做市商管理；支持境外投資者使用通過「債券通」（北向通）持有的在岸國債和政策性金融債作為香港期貨結算所和聯交所期權結算所的履約抵押品；優化「債券通」（北向通）的安排，延長結算時間以進一步提升操作效率；優化「互換通」的安排，新增銀銀間7 天回購定盤利率(FDR007)作為「互換通」參考利率之一；及支持香港交易所於今年8月3日正式推出5年期離岸人民幣國債期貨。在此基礎上，金管局亦公布五項近期積極推進的措施，以支持離岸人民幣市場建設，鞏固香港作為離岸人民幣業務樞紐的領先地位，提升其輻射能力和更好地服務實體經濟。相關措施一方面獲益於人民銀行的大力支持，也回應業界對推動離岸人民幣市場發展的建議。具體措施包括：擴容優化金管局人民幣業務資金安排，總額度於7月10日起由目前的2000億元人民幣增加至5000億元人民幣，同時增設9個月、2年及3年期限；研究推出7天離岸人民幣流動資金投標機制；研究發行離岸人民幣短期債務工具的可行性，進一步完善離岸人民幣利率曲綫；推進建立離岸人民幣及印尼盾的雙邊貨幣交易框架；及就推動人民幣使用向銀行業界分享良好做法(Good practices)。金管局總裁余偉文表示，很高興公布這一系列措施，以進一步深化兩地金融合作和金融市場的互聯互通，推動香港固定收益及貨幣市場的發展，鞏固提升香港作為離岸人民幣業務樞紐和國際金融中心的地位。相關措施的公布，有賴金管局和人民銀行，以及兩地其他相關金融監管部門過去一段時間的共同努力。局方將繼續和有關部門、業界及金融基礎設施機構緊密合作，確保各項措施盡快順利實施，並探討其他進一步優化措施。(bn)