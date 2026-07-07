07/07/2026 16:10

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 永明劉以浩指人工智能投資熱潮擴展至全球

▷ 永明調查：8%受訪者減少或暫停退休供款

▷ 永明混合資產基金過去一年回報最高24.7% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社7日專訊》對於今年下半年投資展望，永明資產管理（香港）行政總裁劉以浩表示，能源價格若持續高企，或再度推升通脹，令央行維持鷹派立場，聯儲局主席已換屆，新任主席若加快縮表，或會收緊市場流動性，又指人工智能投資熱潮正由美國擴展至全球，並帶動上游硬件供應鏈需求，尤其利好東北亞地區。永明金融發表調查報告指，為應對開支壓力，8%受訪者表示正減少或暫停退休供款；受訪者在未來3至5年亦更傾向優先處理日常開支(43%)而非退休儲蓄(41%)；47% 受訪者沒有理財規劃或只有一年內的規劃，只有26%有五年或以上規劃；受通脹影響較大的家庭（VS受通脹影響較小的家庭），減少或暫停退休儲蓄的可能性更高13%vs3%）。調查亦指，退休準備起步落差明顯，主動規劃的準退休人士已開始規劃退休，44%提早10年或以上開始，然而，77% 被動規劃的準退休人士並未開始就退休開支作出任何規劃；有36%準退休人士對退休準備沒有信心。至於被動規劃的準退休人士中，46% 表示不確定或沒有信心；在被動規劃的準退休客戶中，有16%預計需要延遲到70歲或以後才退休；已退休客戶普遍使用MPF(53%)為退休準備工具之一。香港永明金融有限公司財富及退休金業務首席財務官陳璡表示，截至今年6月30日，Sun Life 永明混合資產基金增長、均衡及平穩策略在過去一年分別錄得10.4%、17.4%以及24.7%回報。(bn)