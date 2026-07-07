07/07/2026 16:40

迅清結算歡迎債券市場優化措施，將南向通債券納入回購支持範圍

《經濟通通訊社7日專訊》迅清結算今日對於香港固定收益及貨幣峰會暨債券通論壇公布的債券市場優化措施表示歡迎。有關措施由中國人民銀行、香港金管局及證監會聯合發布，旨在鞏固香港作為全球領先固定收益及貨幣中心的地位。



是次一系列優化措施包括：兩地金融基礎設施機構合作共建香港固定收益及貨幣電子交易平台；進一步優化擴容「債券通」（南向通）的安排，增加南向通的年度投資淨額度，將南向通債券納入回購支持範圍，把產品範圍擴展至港幣債券和人民幣債券相關產品，並輻射澳門債券市場；支持境外投資者使用通過「債券通」（北向通）持有的在岸國債和政策性金融債作為香港期貨結算所和聯交所期權結算所的履約抵押品；及優化「債券通」（北向通）的安排，延長結算時間以進一步提升操作效率。



上述發展將有助於投資者更便捷地建構多元化投資組合、提升市場參與者的交易靈活性，以及為市場帶來更多機遇，為香港債券市場的發展注入新動力。(bn)