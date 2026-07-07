07/07/2026 11:39
《港元利率》拆息普遍下挫，一個月拆息報2.72厘，三個月拆息報2.94厘
《經濟通通訊社7日專訊》拆息普遍下挫，而與樓按相關的一個月拆息報2.71679厘，跌4.601基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.9372厘，跌1.566基點。
隔夜息報2.57321厘，跌4.036基點；一周拆息無升跌，報2.62964厘，兩周則跌0.661基點，報2.69339厘。長息方面，六個月拆息升1.559基點，報3.17988厘，一年期則升4.429基點，報3.50143厘。
港元匯價今日在7.8431-7.8424之間上落，最新報7.8431。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.57321厘，跌4.036基點；一周拆息無升跌，報2.62964厘，兩周則跌0.661基點，報2.69339厘。長息方面，六個月拆息升1.559基點，報3.17988厘，一年期則升4.429基點，報3.50143厘。
港元匯價今日在7.8431-7.8424之間上落，最新報7.8431。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.57321
|-4.036
|一周
|2.62964
|-
|兩周
|2.69339
|-0.661
|一個月
|2.71679
|-4.601
|兩個月
|2.85
|-1.28
|三個月
|2.9372
|-1.566
|六個月
|3.17988
|+1.559
|一年
|3.50143
|+4.429
資料來源：香港銀行公會