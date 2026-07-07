07/07/2026 09:15

李家超：香港黃金中央結算系統今天開始進行試營運

《經濟通通訊社7日專訊》行政長官李家超出席香港固定收益及貨幣峰會暨債券通論壇時表示，香港的黃金中央結算系統今天起進行試營運（trial operation)，並指首筆交易結算已順利完成，參與者包括多家銀行及其客戶，並指上述舉措將奠定堅實基礎，在香港建立完善的黃金交易生態系統，為全球尋求避風港的投資者提供便利。



*目標建高度先進機構級黃金交易市場*



他表示，目標是在香港建立高度先進（highly sophisticated)的機構級黃金交易市場，並在未來數年大幅強化香港的黃金儲存及精煉設施。



李家超稱，香港長期在國際金融服務領域保持著令人羡慕的地位。在最新的全球金融中心指數中，香港位列全球第三、亞洲第一。香港是全球最大的離岸人民幣業務樞紐，最近更被認定為全球最大的跨境財富管理中心。



*積極籌備首個五年規劃，將與國家規劃相銜接*



他又提及，香港正積極籌備首個五年規劃，這將與國家規劃相銜接，在「一國兩制」獨特優勢下，憑藉香港的長期優勢、具競爭力的稅制、普通法制度等，香港繼續擔當中國與世界之間的橋樑，為香港自身，以及與香港開展業務的經濟體和企業，創造源源不絕的機會。(bn)