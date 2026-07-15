07/07/2026 17:34

【企業盈喜】宏華集團(00196)：料中期盈轉虧，蝕最多4000萬人幣

《經濟通通訊社7日專訊》宏華集團(00196)公布，預期截至今年6月30日止六個月，錄得公司股東應佔虧損約2000萬元至4000萬元（人民幣．下同），而截至2025年6月30日止六個月則錄得公司股東應佔溢利約3709.5萬元。



預期虧損主要歸因於以下因素：地緣政治及宏觀經營環境影響。報告期內，受中東地區地緣政治局勢持續動盪影響，集團在該地區的鑽井設備、海工船舶及鑽井工程服務市場開拓短期承壓，導致該區域營業收入貢獻及利潤實現顯著低於預期。同時，國際貿易物流受阻及供應鏈成本上升，進一步壓縮了集團綜合毛利率；及匯率波動導致匯兌損失。



報告期內，人民幣對美元匯率持續走強，集團持有的美元資產及外幣應收項目因而產生較大匯兌損失，進一步壓縮了當期利潤，儘管集團已通過適時調整結匯策略、開展遠期結售匯及外匯套期保值業務等方式積極管理匯率風險，惟仍未能完全抵消匯率波動所帶來之負面影響。(bn)