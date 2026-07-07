07/07/2026 11:39

《真知灼見－溫灼培》為何新西蘭央行需要加息

《真知灼見》明早（8日）新西蘭央行將舉行議息會議，按利率期貨價格變化顯示，有76%機率加息；倘若明天不加息，9月2日的下一次議息會議加息機率將升至超過九成。就通脹而言，新西蘭今年首季年通脹率為3.1%，這一水平並不算高，僅略高於新西蘭央行設定的1%至3%通脹目標區間，但鑑於2月28日後爆發美伊戰爭，幾可肯定，新西蘭第二季通脹率將會有所上升。然而，從更前瞻的情況看，油價自6月中旬起持續回落，紐約期油價格目前已跌至68.77美元，回落至美伊戰爭尚未爆發前的水平，若油價走勢延續，新西蘭的通脹率在第三季也可能自然回落，所以新西蘭央行其實無迫切需要立即採取加息行動。此外，新西蘭經濟表現亦未算理想，今年首季失業率為5.3%，雖較上一季5.4%略降，但仍接近過去10年以來的相對高位。因此，整體而言，加息似乎未必完全符合當地的實際需求。



*紐元兌澳元匯率過弱*



不過筆者認為，本周新西蘭央行加息機會仍高，主要基於一個因素：需要加息以支持紐元兌澳元的交叉盤匯率。自去年6月開始，澳元兌紐元匯價便持續走高，而僅就2026年初至今而言，澳元兌紐元已累升約5.2%。澳元近年表現優於紐元可以理解，因為澳洲央行今年初以來連環加息，將其利率推升至4.35厘水平；相對地，紐元的利率水平一直維持在2.25厘的相對低位。息差劣勢，相信正是拖累紐元表現、使其持續落後於澳元的主因。



新西蘭的兩個主要貿易伙伴分別是中國與澳洲，較低的匯率雖然有利新西蘭出口，但同時也會削弱出口所得收益。正因為新西蘭與澳洲之間的利率差距實在過於明顯，才成為推動新西蘭央行本周可能加息的主要因素。若本周新西蘭央行不加息，市場或會形成其偏向寬鬆貨幣政策的觀感，而這種預期將可能對紐元更加不利。就今早亞洲市場所見，紐元報56.98美仙，假若落實加息，不排除紐元兌美元匯價有機會攀上58美仙位置。就讓我們留意明早香港時間10:00新西蘭央行的議息會。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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