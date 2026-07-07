07/07/2026 16:59

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 瑞士嘉盛銀行指石油市場由供應恐慌轉向初步穩定

▷ 美伊協議擬重啟霍爾木茲海峽通航，以諒解備忘錄形式

▷ 石油出口低於戰前水平，瓶頸持續存在 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道7日專訊》瑞士嘉盛銀行首席經濟師兼經濟研究分析部主管Karsten Junius認為石油市場已由供應恐慌轉向初步穩定。美國與伊朗之間的協議，可被視為就重啟霍爾木茲海峽通航所作的安排。該協議以諒解備忘錄形式擬訂，為更廣泛談判提供框架，但其最終結果仍存在不確定性。儘管如此，石油市場已由供應恐慌轉向初步穩定。石油出口仍遠低於戰前水平，而相關瓶頸預料將持續存在。與此同時，各方重建戰略及商業儲備的需求，將對油價提供支撐。因此，預期未來一年油價將大致穩定於每桶75至80美元，令今年通脹走勢維持相對偏高，但對央行構成的挑戰有限。*債券收益率缺乏顯著上升動力，美股季績料再現強勁表現*在較高利率預期及期限溢價上升的共同推動下，歐元區核心債券收益率已升至2011年以來最高水平。儘管油價路徑略為上移，該行預期未來數季歐元區通脹壓力將逐步緩解，而經濟增長前景將維持溫和。因此，該行認為債券收益率缺乏進一步顯著上升的動力。相反，中期而言甚至存在適度下行空間。該行繼續認為票息收益將是2026年總回報的主要驅動力，並維持偏好中期年期債券。美國業績期將於7月13日正式展開。市場普遍預期本季表現將再現強勁，標普500指數每股盈利按年增長約25%。此預測屬合理，其中半導體及能源板塊預計貢獻約一半的盈利增長。潛在風險因素包括超大型科技企業資本開支增速放緩，以及美元走強，後者預料將在未來數月對盈利預期修正構成壓力。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。