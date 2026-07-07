07/07/2026 16:59
《投資觀點》瑞士嘉盛：石油市場由供應恐慌轉向初步穩定，料未來一年油價處75至80美元
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▷ 瑞士嘉盛銀行指石油市場由供應恐慌轉向初步穩定
▷ 美伊協議擬重啟霍爾木茲海峽通航，以諒解備忘錄形式
▷ 石油出口低於戰前水平，瓶頸持續存在
▷ 美伊協議擬重啟霍爾木茲海峽通航，以諒解備忘錄形式
▷ 石油出口低於戰前水平，瓶頸持續存在
*債券收益率缺乏顯著上升動力，美股季績料再現強勁表現*
在較高利率預期及期限溢價上升的共同推動下，歐元區核心債券收益率已升至2011年以來最高水平。儘管油價路徑略為上移，該行預期未來數季歐元區通脹壓力將逐步緩解，而經濟增長前景將維持溫和。因此，該行認為債券收益率缺乏進一步顯著上升的動力。相反，中期而言甚至存在適度下行空間。該行繼續認為票息收益將是2026年總回報的主要驅動力，並維持偏好中期年期債券。
美國業績期將於7月13日正式展開。市場普遍預期本季表現將再現強勁，標普500指數每股盈利按年增長約25%。此預測屬合理，其中半導體及能源板塊預計貢獻約一半的盈利增長。潛在風險因素包括超大型科技企業資本開支增速放緩，以及美元走強，後者預料將在未來數月對盈利預期修正構成壓力。(wa)
*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。