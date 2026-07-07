07/07/2026 09:20
【聚焦人幣】人幣中間價升12點子，報6.8054
《經濟通通訊社7日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8054，較上個交易日升12點子，較市場預測偏弱約220點，上個交易日報6.8066。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.8054
|-12.00
|1歐元/人民幣
|7.7756
|+48.00
|100日圓/人民幣
|4.1961
|-123.00
|1港元/人民幣
|0.8678
|-0.50
|1英鎊/人民幣
|9.1037
|+332.00
|1澳元/人民幣
|4.7265
|+145.00
|1紐元/人民幣
|3.8742
|+15.00
|1新加坡/人民幣
|5.2607
|+15.00
|1瑞郎/人民幣
|8.4430
|-120.00
|1加元/人民幣
|4.7814
|-11.00
|1人民幣/林吉特
|0.6005
|+16.40
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.3437
|-193.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.3834
|-39.00
|1人民幣/韓元
|225.1200
|-15.00