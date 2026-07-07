07/07/2026 17:19

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 滬指跌1.26%報3990.24點，成交額2.58萬億元

▷ 中國6月外儲降259.76億美元，黃金儲備連增20個月

▷ 中糧採購至少30萬噸美國大豆，交貨期9-11月 More ▼ Less ▲

《神州經脈》亞太股市整體疲弱，今日（7日）A股三大指數全線收低，滬綜指失守4000點關口，全日跌1.26%報3990.24點，深成指挫1.24%，創業板指軟0.94%。滬深兩市成交額約2.58萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日大減5099億或16.5%。兩市超4500個股下調。A股半導體產業鏈逆市中保持升幅，沐曦股份(滬:688802)漲超14%。。此外，六大行集體收升，建設銀行(滬:601939)升2.6%漲最多。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7956，較上個交易日4時30分收盤價跌31點子，兩連跌，創6月26日以來逾一周新低，全日在6.7867至6.7999之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.8054，較上個交易日升12點子，較市場預測偏弱約220點。*今日新聞精選*1. 廣西多地連日暴雨成災，其中南寧災情嚴重，多個水庫決堤，截至今早11時，南寧橫州市4死8失聯、84700人受災，賓陽縣8606人受災。另外，湖北東部多地昨晚遭遇強對流天氣襲擊，部分鄉鎮出現龍捲風，總共已造成1.46萬人受災，11人死亡，1人失聯。甘肅省隴南市宕昌縣南河鎮任藏村則在今早6時56分許發生山體滑坡，33人被困，暫成功救出18人。國家主席習近平對防汛救災工作作出重要指示強調，要全力組織搶險救援、傷員救治、群眾安置，扎實做好防災救災各項工作，確保人民群眾生命財產安全。2. 美國總統特朗普周一（6日）透露，預期中國國家主席習近平將於9月下旬訪美，雙方有望在9月24日左右會面。由於屆時正值聯合國大會於紐約舉行，市場正密切注視是次中美元首會晤的具體行程安排。特朗普更在談及白宮新宴會廳的建設工程時指出，習近平的潛在訪美行程，正是當局決定興建該全新宴會廳的考量因素之一，突顯美方對是次外交活動的高度重視。特朗普曾於今年5月13日至15日對華展開為期三天的國事訪問。他在5月14日的北京國宴上，已正式向習近平及其夫人彭麗媛發出邀請，期望他們於9月24日造訪白宮。3. 中國人民銀行公布數據顯示，截至2026年6月末中國外匯儲備為34162.62億美元，較5月末減少了259.76億美元，結束此前連續兩個月上漲態勢。同日人行公布，6月末黃金儲備為7544萬盎司，較上月末增加48萬盎司，為連續20個月增加。國家外匯局表示，2026年6月，受主要經濟體宏觀經濟數據、主要央行貨幣政策及預期等因素影響，美元指數上升，全球主要金融資產價格表現漲跌互現。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模下降。4. 繼昨日開盤漲停後，中公教育(深:002607)今日再度拉升，午後一度逼近漲停。中公教育此次股價異動源於某社交平台有網民聲言，「一年內，（中公教育）漲不到20倍，我讓在座的各位，一人X一次！立貼為證」，引來股民蜂擁入局。「央視網評」微信公眾號今日午間發表題為《斬斷「低俗賭約」，莫把股市當賭場》的評論員文章，斥這種流量炒作比股市「小作文」更為隱蔽，由此引發的股價異動純粹經由網絡擴散，依靠擦邊煽動情緒，誘發散戶的羊群效應。央視網呼籲投資者拿「賭約」當買入邏輯之前，應先審視自身交易行為是否理性，是否會觸碰紅線。5. 2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議將於7月17日至20日在上海舉行。上海市政府今日舉行發布會介紹大會情況指，本屆大會推出「創投、鏈接、智識、青創、出海」五大生態矩陣，同步上線AI原生平台「Hi WAIC」，形成了覆蓋「會前、會中、會後」服務閉環。在產業賦能上，已推動57個核心場景落地，累計達成162億元意向合作。此外，本屆大會將有3000餘項展品集中亮相，其中300餘款產品將全球首發，包括業界最大規模超節點華為Atlas 950真機，行業領先的MiniMax M3多模態大模型、階躍Agent操作系統、近存計算3D芯片、全球首款AI智能體手機等。6. 世界銀行今日在京發布最新一期中國經濟簡報。報告稱，政策支持、高科技投資以及應對全球能源供應擾動的緩衝空間，在一定程度上抵消了第二季度國內需求疲軟的影響。然而，隨著房地產行業因住房需求下降而持續調整，加之居民消費支出仍保持謹慎，預計2026年中國經濟增速將放緩至4.4%。相較去年12月發布的上期簡報，增速預期維持不變。由於經濟向消費再平衡的進展依然較為緩慢，預計2027年增速將進一步放緩至4.3%。7. 據《路透》援引美方交易商透露，中國國有貿易商中糧集團(COFCO)周一（6日）採購了至少五船、總計至少30萬噸的美國大豆，交貨期為9月至11月。兩位交易商表示，隨著更多交易敲定，採購量可能會進一步增加。其中一位交易商估計，採購量可能高達10船，約60萬噸，貨源來自美國墨西哥灣沿岸和太平洋西北部的港口。這些交易是在華盛頓與北京近期舉行貿易磋商之後達成的。據白宮稱，中方承諾每年購買2500萬噸美國大豆，並增加其他美國農產品的採購。8. 內媒《藍鯨科技》消息，隨著蘋果首款折疊屏機型量產節點臨近，其核心零部件供應商與代工體系已基本落定。該機型的UTG超薄柔性玻璃蓋板（折疊屏最外層防護蓋板），將由藍思科技 (深:300433)供應；整機組裝則由富士康負責。報道並指，隨著量產爬坡啟動，富士康已全面進入投產籌備狀態。有廠區員工表示，負責折疊屏iPhone組裝的A事業群已在龍華廠區啟動擴招，包括以22-26元/小時的價格招募臨時工、暑假工、小時工，工期為7月至10月。(jq)