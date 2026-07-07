07/07/2026 11:30
【ＡＩ】世界人工智能大會7月17-20日上海舉行，會前已達162億元意向合作
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▷ 2026世界人工智能大會7月17-20日上海舉行
▷ 會前達成162億元人民幣意向合作
▷ 展覽面積首破10萬平方米，1100餘家企業參展
▷ 會前達成162億元人民幣意向合作
▷ 展覽面積首破10萬平方米，1100餘家企業參展
此外，展覽規模再創新高。展覽總面積首次突破10萬平方米，1100餘家企業參展，3000餘項展品集中亮相，其中300餘款產品將全球首發。智算、具身兩大賽道各匯聚超200家企業，數十家龍頭鏈主、央國企及頭部外企攜生態夥伴一起參展，集中展示人工智能賦能千行百業的前沿實踐。
*業界最大規模超節點華為Atlas 950真機將亮相*
據上海市經濟信息化委主任湯文侃在會上介紹，本屆大會聚焦AI熱點，將圍繞世界模型、開源智能體、AI Coding、Token經濟、OPC等議題，深入探討行業新趨勢。展覽將首發首秀最新AI產品，業界最大規模超節點華為Atlas 950真機亮相，行業領先的MiniMax M3多模態大模型、階躍Agent操作系統、近存計算3D芯片、全球首款AI智能體手機，以及多款人形機器人、AI靈巧手等重磅新品，都將在大會展出。(jq)