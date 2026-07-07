07/07/2026 09:38

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期開市升12點子，報6.8054

《經濟通通訊社7日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.8054，較上個交易日升12點子，較市場預測偏弱約220點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開15點子，報6.7910，上個交易日即期匯率收盤報6.7925。



隔夜美元衝高回落，市場繼續修正美聯儲後續政策路徑，重點關注本周美聯儲會議紀錄，等待美元選擇方向；受益於逢高結匯需求，人民幣有望延續穩中偏升走勢。



澳新銀行認為，近期美元強勢反映了美國數據的韌性和美聯儲鷹派言論的影響，但地緣政治風險帶來的避險支撐正在減弱，美元進一步走強的門檻較高，預計未來幾個季度美元整體走勢將轉弱。(jq)