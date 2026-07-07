07/07/2026 16:40

【聚焦人幣】人幣即期收跌31點子，兩連跌報6.7956，創逾一周低

《經濟通通訊社7日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7956，較上個交易日4時30分收盤價跌31點子，兩連跌，創6月26日以來逾一周新低，全日在6.7867至6.7999之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌38點子，報6.7979。



今日人民幣兌一美元中間價報6.8054，較上個交易日升12點子，較市場預測偏弱約220點。



市場人士表示，市場仍在調整對美聯儲政策路徑的預期，美元暫時缺乏方向，關注本周美聯儲會議紀要；短期人民幣或跟隨美元窄幅波動，等待更多指引。



一中資行交易員認為，美元可能還需要一段時間震盪，7月分紅購匯規模可能相對偏少，逢高結匯需求可能支持人民幣維持穩中偏強。



招商銀行金融市場部認為，美聯儲對通脹上行風險的擔憂仍大於對就業下行風險的擔憂，通脹上行風險未見轉折之前，預計加息交易難以完全降溫，同時非美貨幣中缺乏明顯的對美元的制約，利差優勢仍將對美元構成階段性支撐。(jq)