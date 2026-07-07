07/07/2026 16:17
【外儲回落】中國6月外匯儲備降至3.42萬億美元，連續第20個月增持黃金
《經濟通通訊社7日專訊》中國人民銀行公布數據顯示，截至2026年6月末中國外匯儲備為34162.62億美元，較5月末減少了259.76億美元，結束此前連續兩個月上漲態勢。
國家外匯局表示，2026年6月，受主要經濟體宏觀經濟數據、主要央行貨幣政策及預期等因素影響，美元指數上升，全球主要金融資產價格表現漲跌互現。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模下降。中國經濟總體平穩、向新向優發展，有利於外匯儲備規模保持基本穩定。
同日人行公布，6月末黃金儲備為7544萬盎司，較上月末增加48萬盎司，為連續20個月增加。(sl)
國家外匯局表示，2026年6月，受主要經濟體宏觀經濟數據、主要央行貨幣政策及預期等因素影響，美元指數上升，全球主要金融資產價格表現漲跌互現。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模下降。中國經濟總體平穩、向新向優發展，有利於外匯儲備規模保持基本穩定。
同日人行公布，6月末黃金儲備為7544萬盎司，較上月末增加48萬盎司，為連續20個月增加。(sl)