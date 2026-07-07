07/07/2026 09:05

《珠玉之論－陳鳳珠》特朗普將積極撤換聯儲局理事

《珠玉之論》美國最高法院早前裁定，總統特朗普無權解除美國聯儲局理事庫克的職務。特朗普去年以庫克涉嫌在抵押貸款文件中作出虛假陳述為由，要求解僱庫克，但最高法院指暫時未有證據顯示庫克有欺詐行為，而總統無權隨意解僱聯儲局理事。今次法院的裁決基於特朗普未有給予庫克依法享有的程序性保護，即程序不合法，惟法院同日允許特朗普解僱聯邦貿易委員會一名民主黨成員，變相擴大總統權力，讓總統直接介入獨立機構，因此估計特朗普未來將啟動程序來撤換聯儲局理事。



其中，庫克及前主席鮑威爾將是特朗普的目標，而亞特蘭大聯儲行長一職的空缺被視為特朗普進一步對聯儲局施加影響力的機會，該行長明年可在聯邦公開市場委員會上行使投票權，因此人選對特朗普非常重要。雖然聯儲局應保持獨立性，確保貨幣政策不受政治干預，但特朗普一直堅持減息，而上一次會議一半委員認為需要加息，因此特朗普有機會試圖以撤換理事來增加對聯儲局的影響力。要留意若特朗普成功撤換聯儲局理事，美國未來加息的機會或會逐步降低。《獨立股評人 陳鳳珠》



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