07/07/2026 08:49

【外圍經濟】圓匯再跌至162下方，對沖基金對日圓看跌情緒達07年來最嚴重

《經濟通通訊社7日專訊》日圓兌美元周二（7日）亞洲時段再次跌至162日圓下方，對沖基金對日圓的看淡程度升至2007年以來最高，當時日圓匯率徘徊在近四十年來最低水平附近。



美國商品期貨交易委員會(CFTC)周一（6日）公布的數據顯示，截至6月30日，期權和期貨市場槓桿投資者將日圓淡倉增至近13.8萬份合約，押注日圓將進一步貶值。



隨著美元兌日圓突破162關口，日圓跌至1986年以來最低水平，市場再次猜測日本政府何時會出手干預以支撐日圓匯率。今年4月28日至5月27日期間，日本當局曾投入創紀錄的11.73萬億日圓（約727億美元）干預匯市，以支撐日圓。



受日本與美國等其他國家之間利差持續擴大的拖累，日圓今年仍是主要貨幣中表現最差的幣種之一。(rc)