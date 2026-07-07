07/07/2026 09:32

【ＡＩ】三星電子盈利超預期，得益於熱烈AI晶片需求

《經濟通通訊社7日專訊》由於人工智能數據中心所需記憶體晶片的需求暴增，三星電子季 度利潤飆升19倍，超出預期。



包括英偉達CEO黃仁勳以及OpenAI營運總監Brad Lightcap在內的高管此前表示，晶片短缺仍然是AI發展的關鍵瓶頸。製造商正在優先生產高端晶片以滿足數據中心的需求，從而導致傳統晶片供應不足。分析師預計，這種短缺狀況至少會持續到2027年底，從而讓三星及其競爭對手SK海 力士、美光掌控強大的定價權。



滙豐稱，這已導致二季動態隨機存取記憶體(DRAM)平均售價按季上漲逾40%，NAND快閃記憶體漲價超過50%。



三星電子的業績備受關注，因為投資者試圖評估AI相關的天量投資和天價估值能持續多久。(rc)