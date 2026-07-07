07/07/2026 10:39

【特朗普當政】美國中期選舉前通脹焦慮重燃，特朗普敦促零售業仿傚沃爾瑪減價

《經濟通通訊社7日專訊》美國總統特朗普對沃爾瑪降低部分產品價格的行為表示讚許，並敦促其他零售商仿傚。



特朗普周一（6日）在社交平台表示：「我剛剛接到通知，美國最大、最好、最精明的零售商之一沃爾瑪，應我行政當局的請求，將大幅降低價格，以慶祝我們偉大國家的250周年國慶。」他呼籲其他零售商仿傚沃爾瑪的做法。



在特朗普發文後，沃爾瑪發表聲明稱，公司正在減價以幫助消費者省錢。該公司表示：「顧客可以期待在食品雜貨、家居必需品、戶外生活、玩具和服裝等方面享受優惠。」



沃爾瑪在聲明中未提及特朗普或美國政府，並拒絕進一步評論。



特朗普發文之際，白宮正試圖在11月中期選舉前，解決選民對食品雜貨、醫療保健、住屋 和公用事業高成本的擔憂，以獲得選民的支持。(rc)