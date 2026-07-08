08/07/2026 17:17

《外圍焦點》FOMC公布會議記錄，美國公布批發庫存等數據

《經濟通通訊社8日專訊》美股昨日走勢受壓，三大指數全線低收，主要受科技股拋售及地緣政治風險急升所拖累。道指從歷史高位回吐，收市跌130.76點或0.25%，報52925.15點；標指跌33.58點或0.45%，報7503.85點；納指跌302.47點或1.16%，報25818.69點。港股方面，恒生指數收市報24199，升702點或3%，成交3758億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚9:30pm，歐洲央行管委佩雷拉發表講話。9日凌晨2:00am，美國聯邦公開市場委員會(FOMC)公布6月16-17日會議記錄。



數據方面，今晚10:00pm，美國公布5月批發庫存，月率升幅料由0.6%收窄至0.3%；5月批發貿易月率升幅料由2%收窄至0.8%。明日3:00am，美國公布5月消費信貸，料由207.3億美元降至175億美元。(wa)