24,199.46
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8,084.22
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08/07/2026 18:05
美匯指數報101.104，關注美聯儲公開市場委員會會議紀要
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|101.104
|101.023
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最新美元匯價
|貨幣名稱
|18:25報價
|17:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|162.44/48
|162.47/51
|162.09/13
|歐元/美元
|1.1403/07
|1.1409/13
|1.1411/15
|英鎊/美元
|1.3341/45
|1.3338/42
|1.3357/61
|美元/瑞郎
|0.8078/82
|0.8076/80
|0.8082/86
|美元/加元
|1.4158/62
|1.4161/65
|1.4200/04
|澳元/美元
|0.6915/19
|0.6914/18
|0.6927/31
|紐元/美元
|0.5693/97
|0.5693/97
|0.5676/68
|美元/人民幣
|6.7984/88
|6.7989/93
|6.7939/43
|美元/港元
|7.8397/01
|7.8410/14
|7.8416/42
*上述報價只供參考用