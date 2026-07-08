08/07/2026 08:05

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 美軍8日清晨空襲伊朗目標，報復商船遇襲

▷ 油價亞洲時段上漲，紐約期油突破72美元

▷ 隔夜美股三大指數下跌，晶片板塊重挫 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社8日專訊》伊朗為精神領袖哈梅內伊舉喪期間，美軍於本港時間周三（8日）清晨，對伊朗發動多輪空襲，以報復對方攻擊商船，油價亞洲時段開盤躍升。美國中央司令部在社交媒體帖文中表示，美軍「已經開始對伊朗發動一系列強力打擊，讓其為鎖定並襲擊商船付出沉重代價」。伊朗通訊社Mehr報稱，霍爾木茲海峽附近一座島嶼傳出爆炸聲。美國財政部還撤銷了一項允許德黑蘭在全球出售石油的制裁豁免，此舉意味著美伊臨時和平協議的一項關鍵安排出現逆轉。亞洲開盤，紐約期油躍升至每桶72美元上方，布蘭特期油收於每桶74美元附近。此前，三艘商船在海峽遇襲，包括一艘天然氣運輸船和一艘沙烏地油輪，伊朗指有關船隻沒有按照其規定的航線行駛。事件導致隔夜美股受壓，三大指數全線低收。道指從歷史高位回吐，收市跌130.76點，或0.25%，報52925.15點；標指跌33.58點，或0.45%，報7503.85點；納指跌302.47點，或1.16%，報25818.69點。晶片板塊成為重災區，費城半導體指數單日急挫逾4%。其中，美光科技(US.MU)收市大跌4.7%，邁威爾科技(US.MRVL)跌逾7%、及AMD(US.AMD)亦跟隨大市挫6.5%。隔夜布蘭特期油已升5.3%，報每桶75.84美元；紐約期油亦升逾5%，報72.07美元。國際金價受壓回落，現貨金價格下跌1.4%，報每盎司4105美元，而紐約期金亦錄得1.2%的跌幅，報每盎司4114美元。*圓匯持平於162高位*美匯指數走勢反覆，主要於100.85至101.15區間內震盪拉鋸，盤中仍錄得約0.21%的輕微升幅。美元兌日圓匯率近期持續展現強勢，匯價於162水平高位反覆震盪，日內基本持平。歐元兌美元維持弱勢，匯價徘徊在1.143水平附近，高見1.1447，日內跌0.2%。(jf)