08/07/2026 16:30

【外圍經濟】倫敦交易所今年收購報價總值，超出新企上市27倍，惹萎縮憂慮

《經濟通通訊社8日專訊》倫敦證券交易所今年上市公司的收購報價總值，是新上市公司市值的27倍，引發投資者對英國公開市場萎縮的擔憂。



根據安永(EY)的數據，該交易所上半年僅完成7宗上市，合計募資5.772億英鎊。新上市企業的總市值約為22億英鎊，其中最大宗由烏茲別克國家投資基金上市推動，募資達5.11億英鎊。



在新上市匱乏之際，海外買家正以創紀錄的速度搶購英國公司。根據倫敦獨立投資銀行Peel Hunt的數據，今年以來已有28宗針對英國公司的收購提議，金額均超過1億英鎊，總價值達597億英鎊。



該行研究主管霍爾表示：「雖然有小公司在倫敦上市，但規模不足以產生實質性影響，遠遠不足以彌補流出的缺口，需要緊急採取行動解決這一問題。」



美國IPO市場的活躍，進一步凸顯了倫敦的困境。上半年美國有72宗上市，募資1280億美元，包括SpaceX創紀錄的860億美元上市。(jf)