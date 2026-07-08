08/07/2026 08:35

【開市Ｇｏ】美再襲伊朗油價復飆，SpaceX入納指，中生製藥收海外大刁

【要聞盤點】



1、美股周二（7日）走勢受壓，三大指數全線低收，主要受科技股拋售及地緣政治風險急升所拖累。道指從歷史高位回吐，收市跌130.76點，或0.25%，報52925.15點；標指跌33.58點，或0.45%，報7503.85點；納指跌302.47點，或1.16%，報25818.69點。



2、中東局勢急劇惡化，一天之內有多艘船隻在霍爾木茲海峽遇襲，美軍隨即對伊朗發動新一輪空襲，美國財政部亦撤銷允許伊朗銷售石油的豁免安排，刺激國際油價應聲急飆。伊朗亦向聯合國提交文件，主張有權控制霍爾木茲海峽部分水域。美國能源資訊局則預計，全球原油產量及運輸要到2027年才能恢復至戰前水平。



3、紐約聯儲銀行調查顯示，受累於醫療保健及租金成本料大幅上漲，6月份美國消費者對未來三年的通脹率預期飆升至四年新高。不過，紐約聯儲行長預期能源價格下跌將在未來數月推低整體通脹，並重申目前聯儲局的貨幣政策依然合適。



4、美國商務部數據顯示，由於進口增加出口倒退，美國5月份商品及服務貿易逆差按月顯著擴大42.2%至776億美元，創逾一年新高，當中對中國和加拿大的逆差亦有所擴大。



5、消息指，微軟已開始在部分軟件中轉用自家研發的AI模型，以減少對OpenAI及Anthropic的依賴；Meta推出新一代AI圖像生成模型「Muse Image」。



6、SpaceX周二起正式被納入納斯達克100指數，隨即獲摩根士丹利、高盛等至少六間大行及券商發表報告唱好，紛紛給予正面或睇好評級。



7、韓國記憶體晶片巨頭SK海力士規模達280億美元的美國IPO集資計劃反應熱烈，據悉已獲得數倍超額認購，並將於周四正式定價。



8、人民銀行6月份繼續擴大黃金儲備，其增持幅度更創下2023年10月以來最大紀錄。



9、瑞士寶盛發表《2026年全球財富及高端生活報告》，新加坡連續第4年蟬聯全球生活成本最貴城市榜首；蘇黎世則連跳3級攀上第二位；摩納哥升上第三。至於香港排名則連續兩年下跌，較去年再跌一位至全球第四貴。



【焦點股】



快手(01024)

- 昨斥2億元回購逾485萬股，每股最高價42.44元



中生製藥(01177)

- 附屬授呼吸道病新藥海外權益予阿斯利康，可收21億美元外加銷售收益



建滔集團(00148)

- 再遭大股東減持套現25.6億元，持股量降至31.98%



科倫博泰生物(06990)

- 擬折讓8.5%配股淨籌逾27億元，作產品研發及拓展



匯聚科技(1729)

- 料中期純利增最多1.7倍，受惠收入增加



廣合科技(01989)

- 料中期盈利最多9.6億人幣，按年增逾95%



智譜(02513)、天數智芯(09903)

- IPO基石投資者今日解禁



易控智駕(07687)

- 易控智駕(07687)超購157倍一手一成中籤，暗盤升近9%，今日掛牌



MOMENTA(06880)

- MOMENTA(06880)超購413倍抽300手即穩中，暗盤升約1%，今日掛牌



瑞為技術(07656)

- 瑞為技術(7656)超購3645倍，暗盤潛水12%同日掛牌新股最差，今日掛牌



寶蓋新材(08090)

- 超購3014倍無人穩中，定價略高下限暗盤升逾6%，今日掛牌



基本半導體(09971)

- 超購4812倍甲組抽600手穩中，上限定價暗盤升逾17%，今日掛牌



【油金報價】



紐約期油上漲2.74%，報72.37美元/桶



布蘭特期油上漲5.49%，報75.94美元/桶



黃金現貨下跌0.18%，報4098.53美元/盎司



黃金期貨下跌0.16%，報4109.34美元/盎司