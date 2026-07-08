08/07/2026 15:24

【ＳｐａｃｅＸ】華爾街對SpaceX上市首批報告出爐，股價跌破150美元關口

《經濟通通訊社8日專訊》華爾街各大金融機構於周二（7日）集中發布SpaceX首批研究報告，啟動對該公司的投資評級。



儘管多數機構對SpaceX持有樂觀態度，但受市場不確定性影響，SpaceX股價當日仍遭遇重挫，收市跌幅近7%，自上市以來首次跌破150美元整數關口。



截至周二美股收市，SpaceX(US.SPCX)收149.47美元，下跌10.95美元，跌幅達6.83%。彭博編制的數據顯示，華爾街分析師為該股設定的平均目標價仍高達236.45美元，較目前收市價存在約58%的溢價空間。



*投資前景建基於馬斯克個人信念*



市場分析認為，這個高估值背後的投資邏輯，很大程度上建立在對馬斯克個人戰略願景的「信念」之上，而各大行報告中所列出的諸多長遠里程碑和技術壁壘，也反映出該公司未來面臨的巨大不確定性。



綜合各大投資機構的研究報告，SpaceX若要兌現目前的市場估值，未來數年內須在技術、業務拓展以及資本募集上面臨一系列嚴峻考驗。(rc)