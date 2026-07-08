08/07/2026 12:31

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▷ 抵押品經歐洲清算銀行結算，採雙邊協定方式

▷ LCH曾於2025年5月納入歐元及美元計價國債 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社8日專訊》倫敦證券交易所集團(LSEG)旗下倫敦清算所(LCH)已開始接納以離岸人民幣計價的中國國債作為合資格的非現金抵押品。將離岸人民幣計價的中國國債納入抵押品，有助於企業以優質本地貨幣資產進行質押，在繼續受益於LCH的全球風險管理標準的同時，更高效運用資產負債表和流動性。在新框架下，離岸人民幣計價的中國國債將通過雙邊協定方式被接納，並經由歐洲清算銀行(Euroclear Bank)進行結算。此前，LCH已於2025年5月宣布開始納入以歐元和美元計價的中國國債。倫敦清算所(LCH Limited)首席執行官Susi de Verdelon表示，將離岸人民幣計價的中國國債納入合資格抵押品體系，標誌著倫敦清算所為全球清算會員及其客戶提供服務的演進歷程中邁出了重要一步。中國銀行金融市場部總經理宋福寧表示，歡迎LCH將離岸人民幣計價的中國國債納入合格抵押品。中國債券市場正快速發展，其市場深度不斷提升、流動性持續增強，國際認可度顯著提高。 這為人民幣資產進一步實現全球配置奠定了堅實基礎，其提供的多元且相對穩健的選擇。滙豐亞太區外匯固收交易部主管兼香港資本市場及證券服務部主管黃子卓表示，很高興成為首批清算經紀商，支援倫敦清算所接受以離岸人民幣計價的中國國債作為抵押品。此舉是促進清算衍生品市場發展、支援人民幣市場持續國際化的重要一步。透過HSBC Real Clear，會繼續為客戶提供多元化的抵押品及流動性管理方案，協助他們更有效運用資產以應對市場變化。中國工商銀行（亞洲）副行政總裁徐磊表示，此次工銀亞洲與LCH的通力協作，實現了離岸人民幣國債與國際中央對手方清算體系的直聯。通過將國債納入LCH押品框架，不僅為衍生品市場參與者有效降低了清算資金成本，更大幅提升了資本運轉效率與資產流動性。渣打銀行全球回購交易台主管Ed Donald表示，接受離岸人民幣計價的中國國債為合格抵押品，是離岸人民幣市場持續發展的重要一步。這一進展通過擴大可用高質量資產來滿足保證金要求的範圍，將能夠提高抵押品效率，支持市場流動性，強化中央清算的作用，並進一步推動人民幣國際化。(bi)