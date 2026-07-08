08/07/2026 15:16

摩根資管：料美國今年加息迫切性不高，市場憂韓台股市表現，資金或回流至中港股市

《經濟通通訊社8日專訊》摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示，美伊戰爭雖然仍有零星衝突，但市場最關注的是油價，汽油價格已有所回落，雖然6月非農就業數據稍為偏弱，但 3月、4月及5月的就業增長亦較強，反映美國經濟處於「不太強亦不太弱」的狀態。



*料美國今年加息迫切性不高，若10月加息或較「敏感」*



他續指，美國今年加息的迫切性不高，聯儲局不需急於調整利率，但若10月進行加息，距離美國中期選舉僅剩數周，屆時加息會較「敏感」，因此認為聯儲局要不提早在9月加息，要不就等中期選舉結束後再作決定。



*市場憂韓台股市表現，資金或回流至內地及香港市場*



他提及，市場愈來愈多投資者開始質疑韓國及台灣股市後市表現，資金有機會形成輪動，回流至內地及香港市場，此點值得持續觀察，又指內地下半年有機會加大財政政策力度以刺激消費和經濟，或成為內地及香港股市的催化劑。



*倘美國今年不加息或明年減息，將有利黃金後市*



對於黃金，他表示，各國央行目前依然持續增加黃金儲備，且預計短期內這一趨勢不會有太大改變，並指若美聯儲今年不加息，甚至明年開始減息，將對黃金的後市走勢相當有利，並強調黃金不是避險資產，並指黃金價格的波動幅度比股票還要高，在過去幾個月發生地緣衝突期間，黃金價格不升反跌。(bn)