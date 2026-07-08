08/07/2026 13:37

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▷ 中銀香港為首批支持該抵押品存入的代理清算機構

▷ 中國民生銀行首次完成離岸人民幣國債抵押品存入 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社8日專訊》中銀香港(02388)在倫敦清算所將離岸人民幣中國國債納入其合格非現金抵押品範圍新措施實施首日，成功將離岸人民幣國債抵押品存入其在倫敦清算所的清算賬戶，並同步協助客戶民生銀行(01988)及中國銀行(03988)香港分行完成存入抵押品。中銀香港作為倫敦清算所清算會員，是首批可支持客戶存入離岸人民幣國債抵押品的倫敦清算所代理清算機構。中國銀行金融市場部副總經理盧丁表示，中國銀行首次在倫敦清算所以離岸人民幣國債作為抵押品，有效拓寬衍生品交易的合格抵押品範圍。此舉標誌著人民幣資產應用場景的進一步豐富，有利於降低交易成本和風險溢價，從而為客戶提供更具競爭力的報價。中銀香港全球市場交易主管張承棟表示，中銀香港作為倫敦清算所首家提供代理清算服務的中資會員，持續收集和反饋清算客戶的需求，並積極與倫敦清算所溝通協作，推動更多有利於人民幣國際使用的創新機制落地。此次倫敦清算所將離岸人民幣國債納入合格抵押品範圍，充分反映國際主流衍生品清算基礎設施對人民幣高流動性資產認可度進一步提升。將積極推動人民幣債券作為高質量流動性資產在全球抵押品體系的落地應用，進一步拓展人民幣國際使用的深度和廣度。中國民生銀行金融市場部香港交易中心負責人張輝表示，作為倫敦清算所活躍的清算客戶，中國民生銀行首次將持有的離岸人民幣國債作為抵押品存入。長期以來，境外衍生品清算一般只能使用外幣資產充當抵押品，本次倫敦清算所更新合格抵押品規則，標誌著人民幣國債正式融入國際衍生品清算生態。這有助於盤活清算客戶的離岸人民幣國債持倉，豐富其作為抵押品的循環再使用，同時也強化離岸人民幣債券的國際配置吸引力。(bi)