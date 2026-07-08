08/07/2026 12:20

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▷ 郵儲銀行首次躋身全球十大銀行

▷ 全球十大銀行中七家為中資銀行 More ▼ Less ▲

《銀行家》2026年度世界銀行1000強排名首10名 全球十大銀行 資本來源 中國工商銀行 (01398)(滬:601398) 中資 中國建設銀行 (00939(滬:601939) 中資 中國農業銀行 (01288)(滬:601288) 中資 中國銀行 (03988)(滬:601988) 中資 摩根大通 (US.JPM) 美資 美國銀行 (US.BAC) 美資 交通銀行 (03328)(滬:601328) 中資 花旗集團 (US.C) 美資 招商銀行 (03968)(滬:600036) 中資 中國郵政儲蓄銀行 (01658)(滬:601658) 中資

《經濟通通訊社8日專訊》據英國《金融時報》集團旗下刊物《銀行家》發布2026年度世界銀行1000強排名指出，按一級資本計算，四大內銀工商銀行(01398)(滬:601398)、建設銀行(00939)(滬:601939)、農業銀行(01288)(滬:601288)和中國銀行(03988)(滬:601988)穩居全球前四大銀行，郵儲銀行(01658)(滬:601658)首次躋身全球十大銀行，而且全球10大銀行中有7家總部設於中國，僅有摩根大通、美國銀行及花旗集團3家非中資銀行。《銀行家》總編輯西爾維婭．帕沃尼表示，中國大型銀行不斷擴大的規模，正反映其全球經濟中的影響力。隨著中資銀行積極拓展海外業務，推動人民幣國際化，這些國際布局將對其持續增長及提升盈利能力發揮愈來愈重要的作用。另外，中資銀行佔據全球百強銀行超過五分之一席位，共有22家銀行躋身前100名。其中，杭州銀行排名上升10位至第100名，為中國百強銀行中排名升幅最大的銀行。儘管中資銀行繼續在規模方面保持領先，最新排名亦反映全球銀行業在不同領域各具優勢。美國銀行繼續在盈利能力方面保持明顯領先，而歐洲銀行則在經歷上一年度相對疲弱的表現後，實現更強勁的盈利增長。至於《銀行家》針對中國銀行的綜合表現評分中，則是招商銀行(03968)(滬:600036)憑藉突出的盈利能力位居榜首。該評分體系依據17項指標，並涵蓋8個類別進行評估。作為中國第六大銀行，招商銀行也是中國40家最大銀行中唯一一家資產回報率超過1%的銀行。(rh)