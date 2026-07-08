08/07/2026 10:16

中銀香港(02388)歡迎深化內地和香港金融合作多項措施，助優化離岸人民幣市場交易機制

《經濟通通訊社8日專訊》中銀香港(02388)表示，歡迎及支持中國人民銀行聯同香港金管局、香港證監會宣布的一系列舉措。新舉措將有助進一步優化離岸人民幣市場交易機制，豐富離岸人民幣產品及交易平台選擇，提升人民幣國際貨幣功能，強化香港作為全球離岸人民幣業務樞紐地位及風險管理中心功能，鞏固提升香港國際金融中心的競爭力和影響力。



中銀香港表示，在當前全球利率和通脹波動的環境下，中國金融資產多元化配置優勢進一步突顯，並持續吸引國際投資者的增配需求。在此有利的市場環境下，內地與香港深化金融市場合作，從共建新的綜合性交易平台、推出離岸人民幣國債期貨、到進一步擴大「債券通」（南向通）規模與範圍，及擴大人民幣債券作為離岸市場合資格抵押品的適用範圍等措施，都將為香港離岸人民幣債券市場發展注入更多動能，亦有助推動全球市場參與者使用並持有人民幣。



中銀香港指，將持續跟進各項政策措施的落地，充分發揮人民幣業務優勢，支持金融市場互聯互通，並為推進人民幣國際使用作出更大貢獻。(bn)