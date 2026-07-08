08/07/2026 10:28

銀公歡迎內地和香港金融合作新政策，進一步推動離岸人民幣市場建設

《經濟通通訊社8日專訊》香港銀行公會對中國人民銀行、香港金融管理局、香港證券及期貨事務監察委員會公布的一系列加強內地和香港金融合作的新政策表示歡迎。內地和香港金融市場合作前期已有豐碩成果，本次推出的各項優化、擴容安排將進一步夯實合作基礎，深化內地和香港金融市場互聯互通。在推動離岸人民幣市場建設方面，相關舉措有助於進一步發揮香港輻射作用，提升服務實體經濟能力。銀行公會將與香港銀行業界全力配合新政策落地，與金融管理部門保持溝通，推動各項措施順利實施。



此外，香港黃金中央清算及結算系統今日開展試營運，並同步推出一系列推動黃金市場發展的配套措施，此舉體現香港作為國際金融中心在大宗商品金融基礎設施上的重要進展，標誌著香港在建設國際黃金交易中心邁出關鍵一步。銀行業界將積極把握新機遇，在財富管理、機構投資與風險管理等領域推動黃金相關產品與服務的創新發展，為金融業開拓新增長動能，推動香港黃金市場健康發展。(bn)