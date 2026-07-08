08/07/2026 11:31
《港元利率》港元拆息普遍回落，一個月拆息報2.69厘，三個月拆息報2.94厘
《經濟通通訊社8日專訊》港元拆息普遍回落，而與樓按相關的一個月拆息報2.69435厘，跌2.244基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.93649厘，跌0.071基點。
隔夜息報2.64548厘，升7.227基點；一周拆息跌1.684基點，報2.6128厘，兩周則跌7.988基點，報2.61351厘。長息方面，六個月拆息升0.125基點，報3.18113厘，一年期則跌0.143基點，報3.5厘。
港元匯價今日在7.8429-7.8416之間上落，最新報7.8417。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.64548厘，升7.227基點；一周拆息跌1.684基點，報2.6128厘，兩周則跌7.988基點，報2.61351厘。長息方面，六個月拆息升0.125基點，報3.18113厘，一年期則跌0.143基點，報3.5厘。
港元匯價今日在7.8429-7.8416之間上落，最新報7.8417。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.64548
|+7.227
|一周
|2.6128
|-1.684
|兩周
|2.61351
|-7.988
|一個月
|2.69435
|-2.244
|兩個月
|2.83458
|-1.542
|三個月
|2.93649
|-0.071
|六個月
|3.18113
|+0.125
|一年
|3.5
|-0.143
資料來源：香港銀行公會