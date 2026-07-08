08/07/2026 11:41

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 施羅德投資陳江穎指2025及2026年市場波動成常態

▷ 該行應對策略含緊盯估值、分散投資、保持彈性

▷ 關注AI增長及能源轉型領域投資機會[資料未提供]



註：原文未明確提及具體地域(5W1H中的Where)，故第三點未強行補充地點資訊。 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道8日專訊》施羅德投資中國內地及香港多元化資產產品業務主管陳江穎指，2025及2026年，投資市場波動已成常態而非例外。隨著全球地緣政治緊張局面持續，中東局勢依然撲朔迷離，市場對滯脹的憂慮再度席捲而來。在能源價格大幅震盪、通脹預期攀升以及整體經濟增長放緩的背景下，投資者該如何權衡風險與機遇－－尤其是在部署退休投資組合之時？*應留意利好情境，透過跨資產類別分散投資*滯脹無疑是目前市場的一大憂慮。中東地緣政治局勢劍拔弩張，推高了能源價格，此趨勢一旦持續，恐會推高短期通脹、打擊消費者信心，進而拖累經濟增長。儘管如此，投資者亦不應過度著眼於下行風險，部分利好情境同樣值得留意。舉例來說，美伊談判若取得突破，配合阿聯酋在石油輸出國組織(OPEC)機制以外增產，均可能觸發油價回落，從而讓各國央行有更多空間靈活減息。面對如此局勢，該行的應對之道是緊盯估值、分散投資並保持彈性。該行以穩健的長遠回報驅動因素為投資組合的重心，同時保留彈性，因應通脹走勢、央行政策及地緣政治風險的演變，適時靈活調整投資部署。在退休前與退休後的黃金十年，投資目標可以截然不同。在退休前的準備階段，不少投資者以資本增值為首要目標，同時循序漸進地降低風險。然而步入退休期後，投資者將迎來不同的挑戰－－包括通脹風險、長壽風險（即資產不足以支撐晚年），以及缺乏穩定收入來源的難題。不論首要目標為何，近期投資市場的劇烈震盪再次證明，積極且靈活的資產配置在退休部署中不可或缺。該行主動調配增長資產與防守資產的比重，並運用具流動性的投資工具去爭取理想的資本增值與收益，同時高效管控特定風險。透過跨資產類別的分散投資，有助創造回報，並防止資本被通脹蠶食。*留意AI強勁增長等所帶來機遇，選擇性布局美國及亞洲科技股*目前，該行正密切留意由人工智能(AI)強勁增長、財政政策支持以及全球央行儲備日益多元化所帶來的投資機遇。當中包括選擇性布局美國及亞洲科技股中，可望從AI價值鏈中受惠的核心板塊。儘管股市現時處於歷史高位，但上市公司盈利表現比預期強勁，令整體股票估值顯得更具吸引力。在AI投資主題中，下一波機遇將高度取決於能否在更廣泛的AI價值鏈中，精準識別出大贏家與主要受益者。該行感興趣的領域涵蓋硬件、基礎建設發展、數據中心及電力解決方案，這些均是推動AI普及化不可或缺的基石。*收益型資產及優質防守性配置仍重要，聚焦能源轉型相關板塊*考慮到宏觀經濟前景陰霾密布，收益型資產及優質防守性配置（包括歐洲信貸資產）依然是投資的重要支柱。此外，近期的中東局勢再度緊張，亦令市場重新聚焦於替代能源及能源轉型相關板塊，這些行業兼具分散風險與結構性增長的雙重優勢。地緣政治碎片化、各區政策步伐不一、經濟增長與通脹環境加上科技與創新的演進速度瞬息萬變，勢將在2026年及未來持續改造環球投資市場局面。要洞悉這些因素如何相互交織並反映在市場表現，並維持主動、靈活及跨資產的投資策略，將是未來決勝的關鍵。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。