08/07/2026 09:20
【聚焦人幣】人幣中間價貶23點子報6.8077，創近一周新低
《經濟通通訊社8日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8077，較上個交易日跌23點子，創7月2日以來近一周新低，較市場預測偏弱約60點，上個交易日報6.8054。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.8077
|+23.00
|1歐元/人民幣
|7.7614
|-142.00
|100日圓/人民幣
|4.1937
|-24.00
|1港元/人民幣
|0.8681
|+3.00
|1英鎊/人民幣
|9.0859
|-178.00
|1澳元/人民幣
|4.7142
|-123.00
|1紐元/人民幣
|3.8657
|-85.00
|1新加坡/人民幣
|5.2611
|+4.00
|1瑞郎/人民幣
|8.4160
|-270.00
|1加元/人民幣
|4.7916
|+102.00
|1人民幣/林吉特
|0.5984
|-20.50
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.2421
|-1016.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.3973
|+139.00
|1人民幣/韓元
|223.0200
|-210.00