08/07/2026 17:15

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 滬指8日收報3970.88點，創一個月新低，成交2.56萬億元人民幣

▷ 6月新能源車出口49.9萬輛，同比增152.7%

▷ 蘋果測試長鑫存儲芯片，或用於在華銷售設備 More ▼ Less ▲

《神州經脈》滬綜指今日（8日）高開高走後奪回4000點，惟午後掉頭向下再度失守，全日收低0.49%報3970.88點，創一個月新低；深成指亦挫1.87%，創業板指跌1.7%。滬深兩市全日成交2.56萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日微減176億或0.7%。從板塊來看，機器人概念股跌幅靠前，建材股也跌多升少。上漲方面，「三桶油」逆市收高，算力及人工智能(AI)板塊走強。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7993，較上個交易日4時30分收盤價跌37點子，三連跌，創6月26日以來近兩周新低，全日在6.7957至6.8045之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.8077，較上個交易日跌23點子，創7月2日以來近一周新低，較市場預測偏弱約60點。*今日新聞精選*1. 美伊戰火再起，美軍周二對伊朗發動新一輪空襲，並撤銷了允許伊朗出售石油的許可，稱旨在報復伊朗近日在霍爾木茲海峽襲擊商船。伊朗革命衛隊隨後瞄準美軍在中東的設施還擊。中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上回答有關中東局勢最新動向的提問時表示，重燃戰火不符合任何一方的利益，軍事手段解決不了根本問題。中方呼籲美伊雙方落實好已經簽署的諒解備忘錄，通過對話談判化解爭端，避免訴諸武力。2. 國家統計局將於明日公布中國6月CPI、PPI數據。《路透》綜合38家機構預估中值顯示，由於食品價格維持低位且能源價格回落，中國6月居民消費價格指數(CPI)同比漲幅料從1.2%略降至1.1%；其中12家機構預估中值顯示，當月CPI環比延續跌勢，且跌幅擴大至0.2%。同時，33家機構預估中值顯示，受去年同期低基數支撐，6月工業生產者出廠價格指數(PPI)同比升幅料進一步擴至4.1%，較5月擴大0.2個百分點，並再度刷新2022年7月以來最高水平；不過由於國際油價大幅回落，6月有可能成為階段性高點。3. 據《路透》引述貿易行業消息人士稱，中國已取消7月剩餘時間內的成品油出口限制，並允許一家民營煉油企業在暫停出口數月後恢復出貨。過去幾個月，只有國有企業被允許出口汽油、柴油和航空煤油。隨著伊朗戰爭造成的擾動逐漸消退，中國這個全球最大煉油國正逐步恢復正常運營。消息人士表示，榮盛石化(深:002493)的浙江石化在暫停出口三個多月後，已獲准出口成品油。兩位消息人士補充，目前尚不清楚此次放寬出口限制的安排是否會延續至8月。4. 乘聯分會今日發布數據顯示，6月全國乘用車市場零售160.2萬輛，同比下降23.2%，環比增長6.1%；今年以來累計零售870.1萬輛，同比下降20.2%。2026年6月國內乘用車市場呈現「總量承壓、環比走強、結構極致分化」的運行趨勢性復甦態勢。6月新能源乘用車市場零售100.7萬輛，同比下降9.4%，環比增長6.0%；今年以來累計零售470.4萬輛，同比下降14.0%。出口方面，6月新能源乘用車廠商出口49.9萬輛，同比增長152.7%，環比增長17.6%；今年以來累計出口223.1萬輛，同比增長124.3%。5. 人力資源社會保障部、國家發展改革委、工業和信息化部、國家數據局近日聯合印發《關於加快推進「人工智能+人社」應用發展的實施意見》。人社部今日在微信公眾號發布人社部有關負責人答記者問文章介紹，《實施意見》提出用5年時間，完成「三步走」的工作目標，第一步是在今年（2026年）推動人社行業領域人工智能應用體系、標準體系、保障體系等初步成形，「人工智能+人社」應用基礎設施落地部署，培育一批高性能人社行業大模型和智能體應用，打造20個左右基於人社行業大模型建設的應用場景及相應高質量數據集，形成算力、模型、數據、場景應用協同發展生態。6. 應急管理部網站今日發文稱，國務院安委會辦公室日前印發通知，部署各地區、各有關部門和中央企業加強重要電力用戶供用電安全工作，全面排查整治重要電力用戶雙迴路系統同時斷電等新型衍生風險隱患，切實採取有力措施，堅決防範突發斷電引發安全生產險情事故。通知要求，要督促礦山、化工、金屬冶煉、鐵路運輸等重要電力用戶開展供電系統專項自查，建立問題台帳，限期閉環整改。強化供電可靠性管理，嚴格落實雙迴路供電和自備應急電源配置要求，定期開展切換裝置操作演練。加強對易受極端天氣影響的薄弱線路、設備巡檢維護，強化重點崗位從業人員安全培訓，提升供電故障識別和應急處置能力。7. 工業和信息化部網絡安全威脅和漏洞信息共享平台(NVDB)今日發布了一則風險提示，指出AI編程工具Claude Code存在安全後門隱患。Claude Code是美國Anthropic公司開發的AI編程工具，可根據文字需求自主完成代碼編寫、修復等工作。由於其內置了監控機制，未經用戶同意即可向遠程服務器回傳用戶地域、身份標識等敏感信息，受影響的Claude Code為2.1.91至2.1.196版本。NVDB建議相關單位和用戶立即開展全面排查，對於安裝上述受影響版本的開發終端，立即卸載或升級至已清除相關後門代碼的最新安全版本。8. 據《金融時報》援引知情人士報道，蘋果公司正在測試中國國有背景的長鑫存儲生產的內存芯片，計劃將其用於在華銷售的設備。報道稱，蘋果還在美國科技企業中牽頭游說華盛頓，爭取允許更廣泛地使用長鑫存儲的產品，但該公司目前尚未承諾將這些芯片用於商業量產。報道指，長鑫存儲目前已躋身全球第四大DRAM內存芯片生產商，僅次於三星電子、SK海力士和美光科技(US.MU)。長鑫存儲去年約佔全球DRAM晶圓產能的11%，隨著其合肥、上海和北京新生產線陸續投產，這一比例預計將在2028年提升至15%。(jq)