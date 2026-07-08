08/07/2026 08:39

【ＡＩ】DeepSeek據報自研AI芯片，降低依賴外部供應商

《經濟通通訊社8日專訊》據《路透》援引知情人士透露，中國初創公司DeepSeek正在開發自有人工智能(AI)芯片，以減少其對英偉達和華為芯片的依賴，而此前DeepSeek一直依靠這兩家公司的芯片來訓練和運行其AI模型。



知情人士表示，該芯片的設計用途是推理，即已訓練好的AI模型為用戶生成響應的階段，而非用於訓練新的模型。如果成功，DeepSeek進軍半導體開發領域將標誌著該公司的重大戰略轉型，可能進一步加劇中國科技巨頭華為所面臨的挑戰。



報道稱，DeepSeek的半導體項目仍處於早期階段。知情人士說，該公司一直在與外部合作夥伴接洽，並與芯片設計、晶圓製造和存儲器公司進行洽談。其中一位知情人士表示，該項目大約在一年前啟動。



兩位知情人士補充，DeepSeek近幾個月來加大了芯片設計工程師的招聘力度。不過，招聘工作一直以非公開方式進行，未在公開招聘平台發布職位信息。(ry)