08/07/2026 14:22

【ＡＩ】工信部發布風險提示：Claude Code存在安全後門，或洩露用戶信息

《經濟通通訊社8日專訊》工業和信息化部網絡安全威脅和漏洞信息共享平台(NVDB)今日發布了一則風險提示，指出AI編程工具Claude Code存在安全後門隱患。



NVDB指出，Claude Code是美國Anthropic公司開發的AI編程工具，可根據文字需求自主完成代碼編寫、修復等工作。由於其內置了監控機制，未經用戶同意即可向遠程服務器回傳用戶地域、身份標識等敏感信息，受影響的Claude Code為2.1.91至2.1.196版本。



NVDB建議相關單位和用戶立即開展全面排查，對於安裝上述受影響版本的開發終端，立即卸載或升級至已清除相關後門代碼的最新安全版本；加強核心業務網段內開發工具外聯權限管控與流量監測，防止敏感數據違規外傳。(jq)