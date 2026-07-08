08/07/2026 09:35

【聚焦人幣】人民幣中間價創近一周低，即期開市貶34點子報6.7990

《經濟通通訊社8日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.8077，較上個交易日跌23點子，創7月2日以來近一周新低，較市場預測偏弱約60點



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開34點子，報6.7990，上個交易日即期匯率收盤報6.7956。



隔夜美伊局勢有重新緊張跡象，國際油價也出現反彈，避險需求推升美元指數回到101關口上方，這可能不利於人民幣表現，不過逢高結匯需求或仍會限制人民幣的調整空間。接下來需重點關注周三公布的美聯儲6月會議記錄。



市場人士認為，避險情緒可能助力美元反彈，但市場更關注美聯儲會議紀要有無更多的增量信息，短期人民幣或跟隨美元窄幅波動。



招商銀行金融市場部認為，當前美聯儲對通脹上行風險的擔憂依然高於就業下行風險，加息預期難以消散，利差優勢仍對美元構成支撐。(jq)