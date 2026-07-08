08/07/2026 16:39

【聚焦人幣】人幣即期收跌37點子，三連跌報6.7993，創近兩周低

《經濟通通訊社8日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7993，較上個交易日4時30分收盤價跌37點子，三連跌，創6月26日以來近兩周新低，全日在6.7957至6.8045之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升6點子，報6.8032。



今日人民幣兌一美元中間價報6.8077，較上個交易日跌23點子，創7月2日以來近一周新低，較市場預測偏弱約60點。



市場人士表示，避險情緒一度推高美元觸及一周高點，人民幣也順勢承壓。紐約梅隆銀行(BNY)亞太區高級市場策略師張偉勤稱，美元保持堅挺，亞洲貨幣持續走弱，中國人行的立場更偏防禦。中間價實際值和預測值偏離很小，中間價趨於正常化，這表明央行的關注點已從抑制人民幣升值，轉向防範美元整體持續偏強時可能導致人民幣新一輪的貶值壓力。



高盛最新觀點則認為，政策偏好和市場預期仍指向人民幣逐步升值，但預計夏季人民幣將維持區間震盪。若中美關係預期改善且美聯儲加息預期繼續降溫，可能成為人民幣後續再度走強的催化劑。(jq)





