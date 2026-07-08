08/07/2026 09:05

《投資智慧－鄧聲興》CWT商品貿易實現突破，估值重估可期

《投資智慧》CWT(00521)業務涵蓋商品貿易、物流服務、金融服務及工程服務四大範疇，營運網絡遍及亞洲、歐洲及美洲。公司並非單一業務企業，而是以多元業務組合構成的全球化平台。



公司業務四個板塊各有定位，共同構成公司的營運基礎。商品貿易專注於有色金屬及礦產，直接對接上游礦山及下游冶煉廠；物流服務涵蓋倉儲及貨代物流，倉儲資產具備國際交易所認證，貨代網絡以拼箱業務為主；金融服務以合規牌照及跨境服務為基礎；工程服務則主要承接新加坡政府機構的基礎設施項目。



公司過去幾年低調經營，2025年業績展現出顯著改善：收入466.22億元，按年增長18.4%；股東應佔溢利3.71億元，增長22.0%；每股盈利同步提升兩成。盈利增速明顯快過收入，反映經營效率持續改善。財務健康度亦見優化，負債比率持續回落，流動性及資本狀況轉強。



商品貿易板塊是今次分析的重點。2025年板塊收入達395.23億元，按年增長23.1%；除稅前溢利1.30億元，按年增長39.4%，兩者均創歷史新高。其商業模式具備顯著優勢，公司直接向智利、秘魯、加拿大及澳洲等上游礦山採購，鎖定優質資源供應，再透過全球供應鏈管理，精準對接下游冶煉廠需求，2025年銅精礦及金精礦交易量按年增長12.1%。



關鍵轉折點在於公司2025年12月完成的首筆能源交易，充分展現其將成熟營運模式複製至能源、貴金屬及鐵合金等相鄰品類的能力。傳統優勢業務繼續鞏固的同時，新增長曲線正逐步成形。



其他板塊同樣具備亮點：物流服務的拼箱業務穩居亞洲第一、全球第三；金融服務旗下時瑞金融獲批上海期貨交易所及廣州期貨交易所首批境外中介機構資質，為境外客戶參與內地期貨市場鋪平合規通道；工程服務客戶以新加坡政府機構為主，提供高度確定的收益支撐。



整體而言，CWT正處於從經營改善到能力升級的關鍵階段。現時估計市值約28.5億元，市盈率約8.3倍，配合盈利增長勢頭，估值具備重估空間。投資者可多加留意，候機吸納。《香港股票分析師協會主席、意博資本亞洲有限公司執行合夥人 鄧聲興》



*筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份。



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